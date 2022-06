Milan, lunedì prossimo si ricomincia. Da sciogliere il nodo del centrale

MilanNews.it

È passato poco più di un mese dallo scudetto numero 19, e in casa Milan sia sul fronte mercato che sul fronte rinnovi, si fa molta fatica. Da diverse settimane filtra ottimismo per quel che riguarda i rinnovi dei contratti del management sportivo. Paolo Maldini e Ricky Massara fra soli 3 giorni termineranno il loro mandato in caso di mancato ulteriore accordo. Poi, come sappiamo, è sfumato anche Sven Botman. Il difensore olandese è stato seguito a lungo dal Milan, ma si accaserà al Newcastle che ha superato di molto l’offerta fatta al Lille da parte del Diavolo. I ricordi del pullman rossonero in giro per le strade del capoluogo lombardo sono ancora ben impressi nelle menti di tutti i tifosi che hanno assistito allo spettacolo. Nonostante ciò, attualmente c’è un po’ di delusione fra i supporters dato che vedono procedere troppo lentamente i lavori in vista dell’ormai imminente prossima stagione. Lunedì prossimo, esattamente fra una settimana, si riparte. La stagione 2022/2023 per il Milan inizierà ufficialmente a Milanello, per poi proseguire nel ritiro austriaco. Il tempo stringe e bisogna fare al più presto chiarezza dal punto di vista dei su citati rinnovi.

NIENTE BOTMAN. VALUTAZIONI SUL CENTRALE

Con il passaggio di Botman al Newcastle, il Milan va a caccia di nuovi innesti in difesa da affiancare a Kjaer, Tomori e Kalulu. Le riflessioni della dirigenza sono due: investire su un elemento giovane da far crescere, oppure andare su un giocatore più esperto? Le voci su Acerbi sono di dominio pubblico ma al momento non sembra che ci sia una vera e propria trattativa con la Lazio. Inoltre Romagnoli cova sempre il desiderio di rinnovare, ma le cifre offerte dal club rossonero non combaciano con le richieste del capitano. Situazione in divenire, presto va sciolta anche la situazione difensore centrale.