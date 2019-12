Milan, mercato in salita a centrocampo: i rossoneri potrebbero rimanere così

Dopo aver sistemato l’attacco con Ibrahimovic, il Milan vorrebbe puntellare la difesa con Todibo (siamo ai dettagli) e rafforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, il discorso legato alla mediana resta piuttosto complicato. Poche certezze, dubbi a palate: chi prendere? Soprattutto, chi cedere? E a quanto?

POCHE ALTERNATIVE - I nomi circolati nelle ultime settimane non convincono. La pista Matic (che a un certo punto sembrava caldissima) è stata smontata direttamente dall’area sportiva rossonera, mentre Lobotka, per il quale c’è stata una manifestazione d’interesse, è vicinissimo al Napoli. Per il giovane Sander Berge, infine, talentuoso centrocampista del Genk, ci sono stati solo dei sondaggi. Insomma, non è da escludere che il Milan, in mezzo al campo, possa rimanere così.

CONFERME - Anche perché Paquetà potrebbe restare (la trattativa tra Maldini e Leonardo per il passaggio del brasiliano a Parigi non decolla), così come Franck Kessié, per il quale sono arrivati parecchi attestati di stima ma ancora nessuna offerta soddisfacente. Il Milan, dunque, potrebbe rinviare alla prossima estate il capitolo centrocampo, chiudendo la stagione con gli effettivi già presenti in rosa.