Milan, ora sorride anche l'infermeria: ok Diaz e Messias, speranza Kalulu

Speranza Kalulu

Kalulu e Messias, infatti, puntano entrambi a rientrare per le prossime sfide al Napoli. Gli esami effettuati dal difensore francese lunedì scorso avevano evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, ma un nuovo controllo strumentale verrà effettuato a breve e potrebbe confermare le sensazioni: buone possibilità di rientro per il ritorno del 18 aprile e qualche speranza per l'andata fra una settimana. Non recupererà al 100% Ibrahimovic, out per circa un mese.



Ci siamo per Messias

Junior Messias, out dal ritorno contro il Tottenham per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, ha effettuato negli ultimi giorni un percorso di riatletizzazione, propedeutico al rientro in gruppo avvenuto parzialmente oggi, permettendo alla calciatore brasiliano di essere convocato, e magari di mettere minuti nelle gambe, già per la sfida di venerdì contro l'Empoli ed essere, dunque, a disposizione per il match contro il Napoli del 12 aprile. Chi ci sarà con molta probabilità è Brahim Diaz: il fastidio all'adduttore accusato col Napoli non preoccupa; non è da escludere, comunque, che lo spagnolo possa andare in panchina per turnover o precauzione.