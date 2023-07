Milan, per Musah serve tempo ma c'è fiducia. Intanto anche stamattina non si è allenato in gruppo...

Il nuovo Milan di Furlani e Moncada non si ferma, nemmeno dopo aver chiuso il settimo colpo del mercato estivo: dopo Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic e Okafor, il club rossonero ha infatti definito nelle scorse ore anche l'arrivo dal Villarreal di Samuel Chukwueze, da tempo primo obiettivo del Diavolo per la fascia destra d'attacco.

SERVE PAZIENZA - Ma la campagna acquisti del Milan non è ancora finita: in particolare, i rossoneri sono ancora alla ricerca di nuovi innesti in mezzo al campo e il primo nome della lista è sempre quello di Yunus Musah. Sembrava una trattativa che si potesse concludere in tempi brevi e invece servirà un po' di pazienza perchè il Valencia continua a fare muro e ha rifiutato anche la seconda offerta milanista. In casa rossonera si respira comunque fiducia e la sensazione, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è che l’affare possa andare in porto più avanti.

LAVORO A PARTE - Il centrocampista americano, che ha anche il passaporto italiano, ha già un accordo personale con il Milan e spinge per il suo trasferimento in rossonero. In attesa di ricevere il via libera del suo club per volare a Milano (gli spagnoli aspettano un nuovo rilancio del Diavolo), Musah è in ritiro in Svizzera con il Valencia, ma, come riporta Superdeporte, continua a non allenarsi con il resto del gruppo: la versione ufficiale parla di un fastidio al ginocchio che lo ha tenuto fuori finora a tre dei quattro allenamenti che la squadra spagnola ha svolto in terra elvetica (l'ultimo questa mattina). Sarà davvero questo il motivo?