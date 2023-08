Milan, Pioli è stato chiaro: la missione è cedere gli esuberi. Il punto sul mercato in uscita

vedi letture

"Credo che dobbiamo fare uscire ancora qualche giocatore perché ho chiesto assolutamente al club di avere pochi giocatori. Voglio giocatori che possono giocare, contenti, disponibili: non voglio giocatori scontenti che sanno dal martedì che non giocheranno la domenica". Queste le parole di Stefano Pioli nella conferenza post partita ieri sera, dopo il successo per 2-0 sul Bologna all'esordio in campionato. La Serie A è cominciata ma il mercato è ancora in corso, e il messaggio dell'allenatore del Milan è chiaro: è arrivato il momento di sfoltire la rosa.

CHI PARTE - Stefano Pioli non vuole giocatori scontenti, consapevoli di non avere spazio in squadra. Ma chi sono nella rosa attuale? Non è complicato da capire, perché la situazione di alcuni calciatori è definita da mesi: è il caso di Divock Origi, Mattia Caldara, Fode Ballo-Touré. Ai nomi noti, però, se ne è recentemente aggiunto un altro, che dopo aver visto arrivare Chukwueze e Pulisic nel suo ruolo, sembra relegato ai margini del progetto tecnico: Alexis Saelemaekers. Ai calciatori citati, tra l'altro, è arrivato un chiaro messaggio: nessuno di loro è stato convocato per il debutto in Serie A.

DIFFICOLTÀ - Se i nomi dei cosiddetti esuberi sono chiari, meno chiaro è quello che succederà adesso. Il team del mercato sta infatti affrontando qualche difficoltà. Per Origi il Milan aspetta un'offerta concreta da mesi, e il giocatore sta rifiutando tutte le possibili destinazioni: no all'Arabia, no alla Turchia, l'attaccante belga vorrebbe solo la Premier. Ballo-Touré è sembrato, per più volte, vicino a fare le valigie. In tutti i casi però la trattativa è saltata: prima il Fulham, poi il Bologna, ora è il Werder Brema che lo vorrebbe acquistare, ma sta tergiversando sul trasferimento a titolo definitivo. Capitolo Saelemaekers: il belga non ha ricevuto offerte ufficiali. La speranza è che l'interesse spagnolo del Betis si tramuti in qualcosa di più, oppure che le buone prestazioni mostrate soprattutto in Champions nella scorsa stagione attirino qualche nuovo possibile acquirente. Dunque Pioli ha le idee chiare, la dirigenza pure, ora il mercato darà le risposte per completare il disegno del nuovo Milan 2023/24.