Milan, Reina guida di Gigio e Plizzari ma non solo: in Europa e in Coppa Italia toccherà a lui difendere la porta rossonera

È arrivato da poco tempo, ma Pepe Reina ha conquistato subito tutti a Milanello, dove è riconosciuto già come leader del gruppo. In questo avvio di campionato, Rino Gattuso ha affidato le chiavi della porta del Milan a Gianluigi Donnarumma e lui ha accettato la decisione senza battere ciglio, ma non vede comunque l’ora di poter esordire in gare ufficiali con la maglia rossonera: come riferisce La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo scenderà in campo contro il Dudelange nella prima gara di Europa League.

PROFESSIONALITA’ - In Europa (e anche in Coppa Italia) toccherà quindi a lui difendere i pali della porta del Milan visto che tempo lo stesso Gattuso ha chiarito che utilizzerà Donnarumma in campionato e Pepe nelle altre competizioni di stagione. Nonostante finora non abbia ancora giocato, Reina sta impressionando tutti per la sua grande professionalità: come racconta la Rosea, infatti, chi si trova spesso a contatto con lui, racconta di una persona che per approccio al lavoro, interpretazione del ruolo, capacità di dialogo e di coinvolgimento è davvero una spanna sopra gli altri.

GUIDA PER I GIOVANI - Per questo, Reina deve essere preso da esempio anche dai due giovanissimi portieri della prima squadra milanista, cioè Gianluigi Donnarumma e Alessandro Plizzari: dallo spagnolo, entrambi possono infatti imparare tanto e, soprattutto Gigio, fare magari quel salto di qualità definitivo che tutti si aspettano da lui.