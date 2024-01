Milan-Roma, le formazioni ufficiali: Theo torna sulla fascia, Gabbia al centro. Adli titolare

Il Milan alle 20.45 sarà in campo a San Siro contro la Roma. La sfida segna l'inizio del girone di ritrono e la squadra di Pioli vuole legittimare il terzo posto contro una diretta concorrente ai due posti Champions League, specialmente dopo il passo falso arrivato in settimana con l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho. A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Belotti, Zalewski, Pisilli, Joao Costa.