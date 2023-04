Milan sfavorito col Napoli? Con Pioli è un asso nella manica…

Domani il Milan sarà impegnato in una delle partite più importanti e sentite della stagione. L’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, da giocare in un San Siro brulicante di milanisti, infatti, rappresenta una occasione d’oro per Giroud e compagni, i quali sì stentano in campionato, ma, con l’Europa, hanno ancora la clamorosa possibilità di rendere gloriosa questa stagione.

Napoli favorito

Oltre ai 75mila di San Siro, il Milan sarà spinto anche da una componente in più: l’essere dato da tutti come sfavorito; certo, un po’ meno spacciato, grazie al recentissimo 0-4 inflitto alla squadra di Spalletti al “Maradona” in campionato, rispetto a quanto si diceva nell’immediato post sorteggio, ma sempre sfavorito. I bookmaker danno in vantaggio il Napoli sia nel confronto di domani in casa rossonera che, in generale, per il passaggio del turno. E ci starebbe vedendo la classifica del campionato, ma… la Champions è la Champions e il Milan, in Europa, può sempre e in qualche modo dire la sua.

Motivazione

Tra l’altro, i giocatori di Pioli hanno spesso e volentieri reso al massimo quando erano dati per perdenti in partenza: basti ricordare lo Scudetto dell’anno scorso, vinto nonostante in tantissimi non dessero i rossoneri protagonisti anche a pochi passi dal 22 maggio, oppure, molto recentemente, proprio dal già citato 0-4 del “Maradona”. La speranza di Maldini e soci, dunque, è che l’atmosfera magica di San Siro, unita al noto DNA europeo del Club e a questi stimoli provenienti dall’esterno, possano accrescere il valore sul campo del Milan e - chissà - invertire, ancora una volta, i pronostici.