Milan, si punta a ringiovanire la difesa: obiettivi in Francia e Germania

Il Milan del futuro sarà composto soprattutto da giovani e per questo motivo il club di via Aldo Rossi ne sta tenendo d'occhio diversi. Tra le priorità estive della società rossonera, c'è sicuramente anche quella di rinforzare e ringiovanire la difesa e in questo senso i dirigenti di Casa Milan stanno valutando alcuni interessanti profili in Francia e in Germania. A riferirlo è oggi Tuttosport che elenca i nomi di alcuni potenziali obiettivi di mercato della società rossonera.

LIGUE 1 - Anche se non ha ancora fatto il suo esordio in Ligue 1, Pierre Kalulu, difensore centrale classe 2000 del Lione, è finito nel mirino del Milan: il giovane francese, che in scadenza di contratto e che per ora non sembra intenzionato a rinnovare, ha attirato l'attenzione di Moncada e degli altri osservatori milanisti durante le partite di Youth League. Kalulu è un difensore molto eclettico visto che può fare, oltre al terzino destro, anche quello sinistro e il centrale. Sempre in Francia, c'è poi un altro profilo seguito dal Milan: si tratta di Tanguy Kouassi, difensore centrale classe 2002 del PSG che è anche lui in scadenza di contratto. Rangnick lo conosce molto bene visto che lo aveva già segnalato anche al Lipsia nei mesi scorsi.

BUNDESLIGA - In Germania, c'è un altro giovane difensore centrale interessante e di prospettiva che è tenuto d'occhio dal club di via Aldo Rossi, cioè Luca Kilian, difensore classe ‘99 del Paderborn. Cresciuto nelle giovanili del Dortmund, nel suo contratto è presente una clausola grazie alla quale potrebbe liberarsi per appena due milioni di euro. Un prezzo certamente contenuto per un giocatore che è comunque un titolare in Bundesliga.