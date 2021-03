Milan, smaltire subito la delusione e pensare al campionato: arrivare in Champions è d'obbligo

Si è parlato per diversi mesi di scudetto e di vittoria dell'Europa League in casa rossonera, ma il primo obiettivo stagionale è sempre stato uno solo, cioè la Champions League. Arrivare tra le prime quattro è d'obbligo e fondamentale per il club di via Aldo Rossi sia a livello di prestigio che economico.

TESTA AL CAMPIONATO - Ieri sera il Diavolo ha dovuto dire addio ai sogni di gloria europei con anche qualche rimpianto per quanto fatto vedere nel doppio confronto con il Manchester United, ma ora è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato perchè il Milan non può permettersi di non qualificarsi alla prossima Champions League, competizione da cui i rossoneri mancano da diversi anni. Domenica, la squadra milanista sarà impegnata a Firenze, una partita da vincere a tutti i costi. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, durante la quale a Milanello sperano di recuperare qualche infortunato.

CORSA CHAMPIONS - Pioli sa benissimo che il grande obiettivo stagionale è ancora a portata di mano, anzi dipende totalmente dalla sua squadra attualmente seconda in classifica: "Ansia da corsa Champions? No, ma sappiamo delle difficoltà. Le prime sette sono tutte molto forti, se ci siamo anche noi significa che siamo migliorati tanto e ora dobbiamo dimostrarlo ancora di più. Questa sconfitta ci farà crescere ancora" le parole nel post-partita di ieri del tecnico rossonero riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport. Il Diavolo deve smaltire subito la delusione per l'eliminazione dall'Europa League e tornare a pensare al campionato perchè, dopo un anno del genere, non arrivare tra le prime quattro sarebbe davvero una beffa.