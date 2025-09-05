Milan, tentativo per Kehrer ma il Monaco ha detto no. Ecco perchè

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha raccontato questo retroscena sul mercato del Milan: "Nella ricerca del difensore centrale negli ultimi gorni di mercato che sono stati piuttosto frenetici alla ricerca della giusta opportunità per poter regalare ad Allegri un nuovo difensore, il Milan, che poi alla fine ha preso Odogu dal Wolfsburg, ha preso in considerazione anche Thilo Kehrer, difensore tedesco classe 1996 del Monaco, ma dal club monegasco è arrivato un no ai rossoneri. Il Milan ci ha fatto più di un pensiero.

Vi racconto questo retroscena: il Monaco voleva prendere Disasi dal Chelsea, che era un obiettivo che avrebbe potuto prendere solo in prestito, ma gli inglesi avevano terminato gli slot per i prestiti. Se il Monaco fosse arrivato a Disasi, avrebbe dato il via libera alla cessione di Kehrer. Ci sono stati anche dei contatti tra il ds milanista Igli Tare e gli agenti del difensore tedesco che ha dato disponibilità totale al Milan, ma il Monaco ha chiuso le porte perchè non ha potuto prendere Disasi".

Si aggiunge così un altro nome alla lista dei difensori cercati dal Milan nelle ultime ore di mercato. Il primo tentativo, a vuoto, era stato fatto per Manuel Akanji che, non solo ha rifiutato per una questione economica e perché voleva giocare la Champions League, ma ha poi deciso di firmare con l'Inter. Quindi il club rossonero è stato molto vicino a Joe Gomez del Liverpool: l'intesa c'era con giocaotore ma anche con il club britannico che però ha fatto saltare tutto la mattina dell'ultimo giorno di trattative perché non certo di trovare un sostituto, come poi è effettivamente accaduto.

Alla fine la scelta è ricaduta, sorprendentemente, su un centrale classe 2006, il tedesco David Odogu. Il calciatore è stato prelevato dal Wolfsburg per una cifra di circa 7 milioni di euro più 3 di bonus: ha firmato un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno. Partirà indietro nelle gerarchie ma già come atteggiamento ha dimostrato di essere molto motivato a ritagliarsi il suo spazio.

