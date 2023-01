Milan, troppi gol subiti: va ritrovata la solidità difensiva dall'anno scorso per sperare nelle rimonta scudetto

La clamorosa e inaspettata rimonta subita ieri dal Milan contro la Roma, con due gol subiti dall'85' in poi entrambi da palla inattina, hanno lasciato parecchio l'amaro in bocca in casa rossonera dove probabilmente in molti pensavano di avere già i tre punti in tasca. E invece è arrivato un pareggio che allontana di nuovo il Diavolo dalla vetta della classifica, con il Napoli che è a +7 sulla squadra di Stefano Pioli.

PALLE INATTIVE - E' vero che quelli di ieri sono stati due episodi, ma gli errori difensivi sono troppi in questa stagione, così come sono troppi i gol che subisce il Milan. C'è poi il problema delle palle inattive, che è ormai diventato il tallone d'Achille della formazione rossonera: il tecnico milanista, su questo tema, ha dichiarato più volte che a Milanello stanno lavorando molto su queste situazioni (sia difensive che offensive), ma purtroppo i risultati continuano ad essere deludenti.

TROPPI GOL SUBITI - In generale, il Milan 2022-2023 subisce gol con troppa facilità, soprattutto se si fa il paragone con la scorsa stagione: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, l'anno scorso il Diavolo ha vinto lo scudetto subendo 31 gol in 38 partite, mentre ora il bilancio è di 18 reti concesse in 17 gare, più di uno a match. Il Napoli ne ha subiti 13, la Juventus addirittura solo 7. La media dei rossoneri non è quindi da scudetto e se non ritrova la solidità difensiva della scorsa stagione il Milan farà davvero fatica a ripetersi.