Milan-Udinese, formazioni ufficiali: c'è Pavlovic con Thiaw. Panchina per Leao, Abraham e Tomori

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, valida per l'8ª giornata di Serie A.

Non mancano le sorprese nell'undici di Paulo Fonseca, che torna al 4-2-3-1: dentro Pavlovic, fuori Tomori. Si rivede Thiaw a seguito dell'infortunio di Gabbia, che non è nemmeno in panchina. Terracciano torna titolare dopo la 1ª giornata. Fuori, come previsto, Abraham e Leao. Spazio a Chukwueze e Okafor, con Pulisic accentrato e pronto a innescare l'unica punta, Morata. Con l'assenza di Calabria e Theo Hernandez, il capitano è Mike Maignan con Alvaro Morata suo vice.

Diverse sorprese anche per l'Udinese, con Runjaic che deve fare i conti con le assenze di Thauvin e Sanchez in attacco e punta sullo spagnolo Iker Bravo, al fianco di Lucca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Leao, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Musah, Abraham. All. Paulo Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Zemura, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Iker Bravo, Lucca. A disp. Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Davis, Kamara, Palma, Brenner, Ebosse, Giannetti, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Pizarro. All. Kosta Runjaic.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Dei Giudici e Yoshikawa.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Mariani.

AVAR: La Penna.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

SERIE A, 8ª GIORNATA

Sabato 19 ottobre

Como - Parma

Genoa - Bologna

Milan - Udinese

Juventus - Lazio

Domenica 20 ottobre

Empoli - Napoli

Lecce - Fiorentina

Venezia - Atalanta

Cagliari - Torino

Roma - Inter

Lunedì 21 ottobre

Hellas Verona - Monza