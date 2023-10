Milan, un primo passo per rimettersi in carreggiata è recuperare gli infortunati. Ecco chi potrebbe tornare col Napoli

Tra le tante note negative di Milan-Juventus, giocata domenica scorsa a San Siro e persa 0-1 dai rossoneri in 10 uomini, e, soprattutto, di PSG-Milan, sfida disputata mercoledì a Parigi e persa malamente dalla squadra di Pioli per 3-0, vi è la quasi totale assenza di uomini in grado di cambiare la gara mentre è in svolgimento; e non perché la rosa milanista non abbia uomini di valore in panchina, ma semplicemente perché il tecnico di Parma non li aveva a disposizione in quanto infortunati.

La coperta a Parigi era cortissima soprattutto davanti: oltre al tridente titolare Pulisic, Leao e Giroud, a disposizione c'era il solo Jovic con il Primavera Chaka Traoré, con Chukwueze e Okafor out per infortunio; a peggiorare le cose ci ha pensato un altro problema fisico, subito dall'attaccante serbo durante il riscaldamento a gara in corso. Fortunatamente, comunque, non sembra nulla di grave: Jovic ha subito solo un affaticamento muscolare e, così come Okafor, out per lo stesso motivo da PSG-Milan, sarà possibile essere con la squadra - e di conseguenza disponibili - per la trasferta di Napoli.Se per Chukwueze e Sportiello non ci sono possibilità considerando i tempi dei loro recuperi, per Loftus-Cheek la situazione resta dubbiosa. Si pensava che il centrocampista inglese potesse rientrare dopo la sosta, ma l'ex Chelsea avverte di tanto in tanto dei fastidi alla zona pubica dovuti ad una infiammazione che non gli permettono di rientrare a pieno regime. Difficile, a questo punto, pensare che possa tornare a Napoli: più probabile un rientro con l'Udinese.