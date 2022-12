Milanello riabbraccia Leao. Parte la caccia al Napoli e si cerca l'intesa sul rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel giorno di Santo Stefano, mister Stefano Pioli trova un regalo di Natale in ritardo sotto l'albero e si chiama Rafael Leao. Il portoghese torna oggi ad allenarsi in gruppo dopo le vacanze post Mondiale in Qatar. Il numero 17 rossonero è pronto a mettersi in gioco fin da subito per dare continuità a un 2022 stellare ed è pronto a giocarsi le sue carte per rincorrere il Napoli. Ma Leao giocherà anche una partita a Casa Milan, quella per il rinnovo.

Top player

Il 2022 che si sta per concludere per Rafael Leao è stato forse il primo anno della sua giovane carriera in cui il calciatore ha dimostrato di avere le potenzialità da assoluto top player. Questo perchè dallo scorso gennaio fino al Mondiale in Qatar ha mantenuto sempre un livello da assoluto campione. Nella scorsa stagione da gennaio a maggio ha trascinato il Milan allo scudetto con una striscia di 7 gol e innumerevoli altre giocate decisive, come la tripletta di assist nella gara decisiva con il Sassuolo. Nella prima parte di questa stagione ha poi segnato 7 reti in 20 presenze tra Serie A e Champions. Ma il divertimento è appena cominciato: sì perchè dovrà essere proprio Leao a prendersi sulle spalle questo Milan, specialmente dal punto di vista tecnico, e guidarlo a una difficile rimonta sul Napoli che guida il campionato con 8 punti di vantaggio. E poi ci sarà la Supercoppa, la Coppa Italia e soprattutto la Champions. Il 2023 deve essere l'anno della consacrazione di Leao e il Milan non può che augurarselo.

Ci vediamo a gennaio

Per questo motivo Leao scalpita già in vista di gennaio, quando il Milan si troverà di fronte a un mese ricco di sfide. La ripartenza in campionato il 4 gennaio contro la Salernitana, gara in cui Leao non vuole mancare anche se avrà solo nove giorni di allenamento nelle gambe. E poi l'impegno sentitissimo del 18: la Supercoppa Italiana contro l'Inter, partita già di per sè importante resa ancor più tesa dal nome dell'avversario. Ma il mese di gennaio sarà cruciale per Rafa Leao non solo per quello che succederà in campo. Anche i telefoni e le scrivanie di Casa Milan avranno qualcosa da raccontare, qualcosa che potrebbe segnare il futuro del giocatore. Per il nuovo anno infatti si attendono nuovi sviluppi nella trattativa tra il club e il giocatore per il rinnovo. Il contratto scade nel 2024 e Maldini e Massara sarebbero intenzionati a fare uno sforzo e andare incontro la giocatore che dal canto suo vorrebbe tanto rimanere al Milan. Ma si sa che in queste discussioni c'è tanto di mezzo e in questa in particolare c'è anche di più: la multa allo Sporting. Se si riesce a trovare un'intesa su come attutire la penale che Leao deve al suo ex club, le cose potrebbero mettersi in discesa. Ma la partita, così come il resto della stagione, sarà molto molto lunga.