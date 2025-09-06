Mindset e dedizione: con la sua "velocità" Nkunku ha sorpreso Allegri

Christopher Nkunku ha qualche giorno fa concluso la sua prima settimana di lavoro a Milanello. Nonostante si tratti di un calciatore pronto, l'attaccante francese è comunque alla ricerca della sua condizione migliori, non per via degli infortuni ma di una preparazione ad ostacoli.

Prima di arrivare al Milan, infatti, il 18 rossonero è stato protagonista negli States con il Chelsea per il Mondiale per Club salvo poi fare ritorno a Londra dove nel mese di agosto ha lavorato insieme ad un preparatore atletico perché fuori dal progetto tecnico di Enzo Maresca. A intensità ridotta e senza esordire in Premier, Nkunku è arrivato a Milanello meno allenato degli altri, ma questo non sembrerebbe averne condizionato il giudizio di Max Allegri, piacevolmente sorpreso dal mindset e dalla dedizione del ragazzo.

Il francese si è infatti inserito in freta, ed ultimamente ha anche accelerato i tempi per farsi trovare pronto per la prima partita al rientro dalla sosta. E con un Leao non ancora al 100% ed un Gimenez in cerca di fiducia e riscatto, chissà che non possa essere proprio Nkunku il compagno di reparto di Christian Pulisic contro il Bologna. Staremo a vedere.