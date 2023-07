MN - Attacco Milan, non solo Chukwueze: arriva Okafor. Ecco cosa è accaduto

Il Milan, oltre allo sprint per Samuel Chukwueze, sta lavorando intensamente anche per un attaccante, che possa essere sia un’alternativa a Olivier Giroud sia un giocatore in grado di dare dinamismo all’attacco in base all’interpretazione che vorrà dare Pioli alla partita.

Sono tanti i profili proposti alla dirigenza rossonera (Furlani partirà con la squadra ma farà ritorno a Milano prima delle fine della tournée mentre Moncada e D’Ottavio rimarranno a Milano), ma tra i diversi nomi emersi ce n’è uno che sembra più caldo di altri.

È quello di Noah Okafor del Salisburgo, che il Milan segue da tempo. Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, ci sarebbe già l’accordo con il giocatore - che va a scadenza nel 2024 - sia un principio di accordo con il Salisburgo.

Ci sono stati nuovi contatti con gli agenti nelle scorse ore e il nome di Okafor è risalto fortemente nelle gerarchie.

Ma Okafor è un profilo valido e caldo.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello