MN - Cardinale presente a Bologna-Milan: "Obiettivo è migliorarsi, ma aprendosi a cambiamenti e nuovi approcci. RedBird è qui per vincere"

Gerry Cardinale, Fondatore a Managing Partner di RedBird, presente a Bologna, ha rilasciato la seguente dichiarazione pre-partita: “Non volevo mancare di essere qui per un inizio di stagione che si prospetta più che mai sfidante, sia in Italia che in Europa. Come più volte sottolineato, il nostro obiettivo è di continuare a migliorare per vincere, sia in Serie A che nel palcoscenico mondiale. Ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e a nuovi approcci. E, nello scenario attuale, la nostra capacità di realizzare con successo una evoluzione positiva, dentro e fuori dal campo, potrà concretizzarsi solo attraverso una gestione finanziaria accorta e sofisticata. Non fraintendiamo però. Deve essere molto chiaro che RedBird è qui per vincere. Ma siamo qui per vincere "in modo intelligente", perché vogliamo vincere a lungo, non una sola volta. Potremmo anche non fare sempre bene, ma non smetteremo di provarci finché non avremo vinto tutto il possibile. Questa che inizia sarà una stagione lunga e impegnativa, ma sono certo che i nostri ragazzi, sotto la guida di Mister Pioli, la affronteranno con una passione degna della storia di questo glorioso club.

Abbiamo tanti volti nuovi a cui siamo entusiasti di dare il benvenuto a Milanello. Per parte nostra, accompagneremo e sosterremo il nostro team in ogni momento di questo nuovo viaggio con forte impegno e con una passione pari a quella che loro metteranno in campo, sostenuti dallo straordinario supporto che immancabilmente ricevono fuori dal campo,

Quindi stasera, più che mai, lasciatemi dire: Forza Milan, sempre!”.