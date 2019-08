MN - CdA odierno: bilancio 18-19 in rosso sotto i 90 milioni. No ad aumento di capitale

Oggi, a Casa Milan, si è tenuto un Consiglio d'Amministrazione nel corso del quale si è affrontato il discorso relativo al bilancio della stagione 2018-19, chiusosi lo scorso 30 giugno. Da quanto risulta a MilanNews.it, il passivo che verrà reso noto durante l'assemblea dei soci di ottobre, è di poco inferiore ai 90 milioni, in miglioramento rispetto ai 128 fatti registrare dal bilancio della gestione cinese. Non ci saranno aumenti di capitale da parte dell'azionista di maggioranza, anche se l'opzione era stata presa in consdierazione. Sono stati poi affrontati altri discorsi strategici, come la questione dello stadio, ma anche il possibile incontro con l'Uefa del prossimo autunno. In più sono stati esaminati, come anticipato in mattinata su questo sito, i conti del primo semestre dell'anno 2019. Non risulta sia stato varato dell'extra budget per gli ultimi giorni di mercato.