MN - D'Ottavio esonerato dall'incarico di DS: a breve una nuova soluzione interna

Antonio D’Ottavio non è più il direttore sportivo del Milan in quanto esonerato dall’incarico. Tale ruolo gli era stato affidato nell’estate 2023, dopo il licenziamento di Paolo Maldini e di Frederic Massara, che aveva ricoperto quel ruolo negli anni precedenti. Per regolamento, ogni squadra che partecipa ai campionati professionistici deve indicare, in sede d’iscrizione, il proprio DS e il nome di D’Ottavio è stato inserito un anno e mezzo fa, in quella turbolenta estate avviata con l’allontanamento di Maldini da parte di Gerry Cardinale. Ma non fu soltanto un'azione burocratica, perché D’Ottavio fu una parte molto attiva del mercato estivo, partecipando in maniera consistente alla campagna acquisti, ma anche sulle cessioni, insieme all’ad Giorgio Furlani e al DT Geoffrey Moncada.

In estate, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, D’Ottavio era stato spostato su altre mansioni come, ad esempio, la creazione di Milan Futuro fino all’arrivo di Jovan Kirovski. A determinare il suo esonero, arrivato nella mattinata di venerdì, una serie di attriti e visioni diverse proprio con Ibra. Tra queste, ad esempio, la non continuazione del rapporto tecnico con Ignazio Abate, al quale era originariamente destinata la panchina di Milan Futuro, con l’attuale allenatore della Ternana allontanato, anche in quel caso, per attriti con Zlatan che aveva posto il veto sulla sua presenza a Milanello.

A breve il Milan sceglierà il nuovo DS e si va verso una soluzione interna. Dario Aduasio, attuale membro della Segreteria dell'Area Sport, è un possibile candidato a tale posizione avendo l'abilitazione (matricola FIGC n°. 2137) così come sono abilitati Alberto Carraro, attuale Segretario Generale e la legend Daniele Massaro, che si è abilitato lo scorso 1 febbraio.