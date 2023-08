MN - De Ketelaere all'Atalanta, accordo raggiunto: gli aggiornamenti e le cifre

Nella serata odierna si è svolto un altro colloquio con esito positivo per quanto riguarda l'operazione De Ketelaere-Atalanta. Il belga si trasferirà in prestito, a inizio settimana ci sarà lo scambio di documenti e il programma delle visite. Ecco le cifre: prestito oneroso a 3 milioni, diritto di riscatto fissato a 23, con ingaggio totalmente a carico all'Atalanta. In più sono previsti un 10% sulla futura rivendita e 4 milioni di bonus in base agli obiettivi. Il Milan non ha opzione per il controriscatto.

di Antonio Vitiello