MN - Fatta per Musah al Milan: le cifre. Tra martedì e mercoledì sarà a Milano

Tra martedì e mercoledì sbarcherà Yunus Musah a Milano per diventare, dopo aver sostenuto le visite mediche e firmato il contratto, un nuovo calciatore del Milan. Sono stati sistemati in queste ore, infatti, anche gli ultimi dettagli dell'affare con il Valencia. Operazione da 20 milioni di euro. Lo apprende la redazione di MilanNews.it.

La trattativa è stata, anche in questo caso, condotta ottimamente dalla dirigenza rossonera, che è riuscita a neutralizzare le resistenze del Valencia e del proprietario Peter Lim, il quale non abbassava la richiesta per il calciatore tenendola sui 25 milioni di euro. L'opera di intermediazione e la volontà forte del ragazzo di vestire rossonero (con lui l'accordo era già stato trovato da settimane) hanno permesso che tutto si concludesse per il meglio: Yunus Musah sarà, dunque, presto un nuovo calciatore del Milan, andando a rinforzare un centrocampo che, in questa sessione di mercato, ha già contemplato gli ingressi di Loftus-Cheek e di Reijnders.

di Antonio Vitiello