MN - In chiusura la trattativa che porterà Santiago Gimenez al Milan

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, è in chiusura la trattativa per Santiago Gimenez al Milan. Decisivo l'ultimo rialzo di Giorgio Furlani. Presto il messicano diventerà un nuovo calciatore rossonero. Sono in definizione gli ultimi dettagli prima del via libera per le visite mediche.