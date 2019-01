MN - Milan forte su Carrasco, prestito oneroso con diritto. Ma l’Uefa può fargli perdere l’occasione…

Il mercato del Milan dopo l’operazione Lucas Paquetà sta vivendo una fase di flessione a causa delle restrizioni dell’Uefa. I dirigenti rossoneri hanno una serie di operazioni imbastite, ma non possono chiuderle fino a quando non si farà chiarezza con l’Uefa. Tra i profili seguiti da diverse settimane c’è anche quello di Ferreira Carrasco, 25enne del Dalian Yifang. Secondo quanto appreso da MilanNews.it diversi intermediari stanno cercando di convincere il club cinese a lasciarlo andare, partendo da una base certa: Carrasco vuole tornare in Europa. Per il giocatore il Milan è una soluzione importante, ma si accorderebbe volentieri anche con squadre di Premier League. Il Milan si è iscritto con largo anticipo alla corsa per Carrasco ma rischia di non farcela perché bloccato dall’Uefa. La proposta dei rossoneri è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula utilizzata in estate ad esempio per prendere Bakayoko al Chelsea. Il giocatore ex Atletico guadagna in Cina circa 10 milioni di euro, e sarebbe anche disposto ad abbassare leggermente l’ingaggio, ma non di molto. Tutti discorsi che il Milan affronterebbe solo successivamente, ma l’ostacolo principale resta l’Uefa e l’impossibilità di affondare il colpo su un giocatore che piace da settimane.

Antonio Vitiello