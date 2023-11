MN - Milan, i convocati contro il Psg: tornano Pulisic, Theo e Chukwueze. Ecco gli assenti

Il Milan si è ritrovato questa mattina all'Hotel Melià per il consueto ritiro pre partita: il gruppo squadra rossonero trascorrerà le ultime ore prima del big match contro il Psg insieme, prima di dirigersi in pullman verso San Siro. Il tecnico Pioli riabbraccia tra i convocati Pulisic, Theo e Chukwueze. Questi tutti i presenti.

Il tecnico Pioli dovrà fare a meno di sette giocatori, anche se tra questi figurano anche Pellegrino (infortunato) e Romero che non erano comunque inseriti in lista Champions. Con le assenze di Kjaer e Kalulu, il Milan non avrà a disposizione mezza difesa. La lista degli assenti: Bennacer, Sportiello, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Caldara, Romero (ultimi tre anche fuori lista, Romero non infortunato).

La lista dei convocati

Maignan

Mirante

Nava

Calabria

Thiaw

Tomori

Theo

Bartesaghi

Florenzi

Loftus

Musah

Reijnders

Krunic

Pobega

Adli

Pulisic

Leao

Giroud

Chukwueze

Okafor

Jovic