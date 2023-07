MN - Milan-Musah a fuoco lento: il Valencia da i primi segnali di apertura

Fuoco lento. Si può indicare così lo stato dell’arte della trattativa tra Milan e Valencia per Yunus Musah. Il centrocampista americano non si sta allenando con la squadra nel ritiro svizzero, ma non si tratta di infortunio diplomatico come stava circolando nelle scorse ore. Musah avrebbe un lieve fastidio al ginocchio e sta svolgendo un lavoro differenziato.

Tuttavia il ragazzo ha sempre l’occhio vigilie sul telefono in attesa che arrivino segnali rossoneri sul display.

Il Valencia nelle ultime ore ha leggermente abbassato le su richieste dai 25 milioni fissi che voleva a inizio mercato, ma non vorrebbe scendere sotto i 22 bonus compresi con parte fissa sui 20.

Un’operazione alla Reijnders, per intenderci, ma da Casa Milan non hanno fretta. La proposta da 18 milioni complessivi è sul tavolo del Valencia e la dirigenza milanista, impegnata nello sfoltimento della rosa, è convinta che con il passare dei giorni e con la spinta del giocatore che vuole il Milan, il Valencia possa cedere.

Un’opera di logoramento lento per arrivare a dama.

di Pietro Mazzara.