MN - Milan, per Caldara al momento nessuna offerta. Su Colombo ci sono Atalanta, Genoa e Cagliari

In via Aldo Rossi, dopo aver chiuso otto colpi in entrata, si sta lavorando in questo momento soprattutto sul mercato in uscita, visto che ci sono diversi giocatori con la valigia pronta. Tra questi, per esempio, c'è Mattia Caldara, rientrato a Milanello dopo l'ultima stagione in prestito allo Spezia: il difensore non fa parte del progetto tecnico di Stefano Pioli, tanto da non essere stato nemmeno convocato per la tournée negli USA, ma al momento non sono arrivate offerte concrete in via Aldo Rossi per l'ex Atalanta e Juventus.

REBUS COLOMBO - Ancora incerto, invece, è il destino di Lorenzo Colombo, rientrato anche lui dal prestito al Lecce: ad oggi il giovane centravanti rossonero, cresciuto nel settore giovanile milanista, resta nella rosa di Stefano Pioli, ma lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime settimane (anche se c'è sempre la questione delle liste da tenere in considerazione). Per Colombo non mancano comunque gli estimatori: su di lui, infatti, c'è da registrare l'interesse di tre club di Serie A, vale a dire Atalanta, Genoa e Cagliari. Nel caso in cui alla fine il giocatore dovesse andare via, il Milan potrebbe andare a prendere un altro centravanti da affiancare ad Olivier Giroud e a Noah Okafor.