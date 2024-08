MN - Problema muscolare per Morata, non ci sarà contro il Parma. E può saltare anche la Lazio

Problema muscolare per Alvaro Morata, che ha giocato contro il Torino in condizioni fisiche non ottimali. Apprende la redazione di MilanNews.it che le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: l’attaccante spagnolo non è al meglio, salterà sicuramente la partita contro il Parma di sabato sera e ad oggi è a rischio anche per la partita di sabato 31 contro la Lazio. La situazione verrà monitorata giorno dopo giorno.

di Pietro Mazzara.