MN - Punto cessioni Milan: le ultime su Krunic, Origi e Ballo-Touré

vedi letture

Dopo gli otto acquisti ufficializzati, per il Milan sono giorni intensi sul fronte cessioni.

Ecco le ultime notizie raccolte da Antonio Vitiello per la redazione di MilanNews.it:

- Sia ieri che oggi, Divock Origi ha lavorato a parte a Milanello a causa della situazione legata al mercato; per il belga si cerca una sistemazione favorevole sia per il calciatore che per il club rossonero. Ingaggio pesante e non troppa voglia da parte dell'ex Liverpool di spostarsi. Si lavora.

- Per Fodé Ballo-Touré si registrano dialoghi avanzati con il Werder Brema. Rispetto alle precedenti offerte per il senegalese, c'è l'ok del calciatore all'operazione, ma serve trovare l'intesa tra i club. C'è fiducia per la chiusura dell'operazione.

- Il Fenerbahce insiste per Rade Krunic, ma i turchi dovranno aumentare la proposta, anche perché il Milan non vorrebbe farlo partire per meno di 12-13 milioni di euro. Per Pioli è un giocatore importante.