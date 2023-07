MN - Reijnders al Milan: si chiude! Affare da 20 mln più bonus. Decisiva la volontà del calciatore e di Pioli

MilanNews.it

Arrivano importanti segnali positivi attorno alla trattativa tra il Milan e l'AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi e proficui contatti tra le parti con i rossoneri che hanno fatto breccia nel muro degli olandesi con la loro offerta da 20 milioni più bonus, divisi tra facilmente raggiungibili e qualcuno più complicato. La chiusura è attesa nelle prossime ore in modo tale da poter organizzare al meglio l'iter delle visite mediche e poi della firma del contratto: in queste ore le due società provvederanno alla scambio dei documenti.

Reijnders, che è sempre stato la prima scelta del Milan a centrocampo, ha un accordo con i rossoneri per un contratto da cinque anni a 1.6 milioni all'anno più bonus. Non è da escludere che ci possa essere anche un premio alla firma. Ma la volontà del calciatore, che è sempre stata quella di vestire il rossonero, è stata determinante con forti pressioni sull'AZ volte ad accettare la proposta del Milan. Il suo arrivo era, inoltre, forte desiderio di Stefano Pioli, che ha avuto più colloqui con lui, in modo da averlo prima della partenza per gli USA.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello