MN - Reijnders uscito da Casa Milan dopo la firma sul contratto. Domani sarà a Milanello

vedi letture

Tijjani Reijnders è uscito in questi istanti da Casa Milan, dopo aver firmato il contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi cinque anni.

Dopo essere arrivato in Italia nella serata di ieri, questa mattina si è sottoposto alle consuete visite mediche alla clinica “La Madoninna”, per poi passare dal centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva fino ad arrivare a Casa Milan, dove ha appunto firmato il contratto che dovrebbe essere quinquennale.

L’olandese, che ieri in aeroporto prima della partenza si è detto molto felice di questa nuova avventura (clicca qui per la nostra esclusiva), arriva a titolo definitivo dall’AZ Alkmaar per 20 milioni di euro più bonus.

Già da domani sarà a disposizione di Pioli a Milanello e partirà insieme al resto della squadra per la tournée negli USA questo venerdì.

di Antonio Vitiello