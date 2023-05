MN - Verso Inter-Milan, inizia la rifinitura: Leao in gruppo. Presenti anche Florenzi, Messias e Krunic

E' iniziata in questi istanti la rifinitura alla vigilia di Inter-Milan, match valido per la semifinale di ritorno di Champions League. Come appreso e documentato dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao ha iniziato l'allenamento con il gruppo: l'esterno portoghese si può considerare recuperato per la gara di domani sera. Presenti in gruppo anche Florenzi, Messias e Krunic.