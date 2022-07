MN - Ziyech in prestito, il Milan aumenta il pressing: le condizioni

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Dopo l'ufficialità dei rinnovi di Paolo Maldini e di Ricky Massara, il Milan si è lanciato sul calciomercato alla ricerca del nuovo trequartista da regalare a Stefano Pioli: serve un giocatore - che sappia fare sia il 7 che il 10 - capace di alzare notevolmente il livello nel ruolo. E ce n'è uno, già inseguito l'anno scorso, che potrebbe fare proprio al caso del Milan: Hakim Ziyech.



Caratteristiche adatte al Milan

Il classe 1993, infatti, potrebbe agire in rossonero sia da ala destra a piede invertito per fare sia l'esterno classico che tagliare verso il centro del campo e agire da 10; grazie alle due doti balistiche, inoltre, garantirebbe a Pioli più soluzioni sia con i tiri dalla distanza che con i calci da fermo. Aumenterebbe sensibilmente, dunque, il livello tecnico della rosa e, di conseguenza, delle ambizioni milaniste sia in Italia che in Europa.



Le ultime news

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Ziyech è un obiettivo concreto del Milan. Maldini e Massara stanno cercando di impostare un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per portare il marocchino a Milano; il Chelsea, inoltre, potrebbe partecipare in minima parte al pagamento dell'ingaggio. Si continua a trattare: il Milan tenta il colpo per la sua trequarti.

di Antonio Vitiello