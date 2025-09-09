Modric 40: Luka è già nella leggenda ma può scrivere la storia anche col Milan

Oggi è un giorno significativo per il mondo del calcio: Luka Modric compie 40 anni. Stiamo parlando di uno dei giocatori più forti della storia: lo dicono i nostri occhi che da oltre 20 anni ne ammirano le qualità tecniche e morali dentro e fuori dal campo; lo dicono anche le statistiche che lo incoronano come uno dei giocatori più vincenti di sempre. Una carriera leggendaria della cui coda il Milan, che dal 1° luglio è la squadra di Modric, spera di beneficiare quantomeno in questa stagione.

Come il vino

Ieri sera Modric ha festeggiato le 190 presenze con la maglia della Croazia, paese che ha portato a vincere la medaglia d'argento ai Mondiali, e dopo la partita - vinta contro Montenegro per 4-0 a Zagabria - il rossonero è stato festeggiato da tutto lo Stadion Maksimir, che ha visto i suoi primi passi da calciatore, e dai suoi compagni che gli hanno dedicato un video e una torta negli spogliatoi. Le parole del tecnico Zlatko Dalic, CT croato, sono indicative delle qualità infinite di questo giocatore: "Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo. Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo. Guida la nazionale con tanta ambizione, non vuole mollare, vuole che andiamo in America, questo è il nostro obiettivo, e anche un'opportunità perché qualcosa di buono accada per noi lì".

L'esperienza Modric

Modric ha firmato un contratto annuale con l'opzione per uno ulteriore con il Milan. Vista l'età e il tipo di accordo è impossibile fare previsioni a lungo termine ma se Luka sarà quello che si è visto fin qui, tra rossoneri e Nazionale, è giusto che il Diavolo si goda l'esperienza Modric al 100% e fino a che potrà. Godersela vorrà dire assorbire quanto più riuscirà a trasmettere un giocatore di questa caratura: esperienza, qualità tecnica, doti da leader morale. Solo per citare tre aspetti di cui il Milan avrebbe un grande bisogno. Sembra che lo stesso fuoriclasse croato si molto disponibile a interpretare questo ruolo. In questo modo che resti uno, due o tre anni, il significato del suo passaggio in rossonero non sarà gettato via. La speranza è che Modric possa continuare a scrivere la storia con la maglia del Milan, quella che indossava con orgoglio da bambino.