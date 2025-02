Morata racconta: "Via dal Milan a gennaio? Sono andato lì per Fonseca, ma dopo pochi mesi è cambiato tutto"

Intervistato dai taccuini dei colleghi di Marca, l'ex Milan Alvaro Morata ha parlato della sua breve esperienza in rossonero, del motivo dietro la sua uscita nello scorso calciomercato invernale e delle sensazioni che starebbe provando in Turchia al Galatasaray: "Sono molto contento. Sto vivendo un'esperienza che a priori può essere diversa, ma ho incontrato un paese meraviglioso, un club incredibile e persone simpatiche al massimo. Amo la vita che ho qui e sono molto felice di essere venuto".

Due trasferimenti nell'arco di pochi mesi, uno in estate ed uno in inverno

"Circostanze del calcio. Alla fine ognuno deve pensare al proprio. È facile dare un'opinione, ma se tutto va bene, la prossima stagione giocherò in Champions e questo è qualcosa di importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo, cosa che non è facile".

Perché ha lasciato l'Atletico? Cosa ha motivato la sua decisione?

"In quel momento era quello che mi chiedevano il corpo e la testa. Ci sono momenti in cui si prendono decisioni in momenti opportuni, più o meno giuste, ma alla fine penso che se guardo indietro mi rendo conto che i tifosi erano riusciti, in un certo senso, a capirmi e dopo l'Euro la gente in Spagna non mi vedeva più allo stesso modo, ma sono decisioni che si prendono. Sono andato al Milan per il signor (Fonseca), che mi ha dimostrato di amarmi molto, ma dopo pochi mesi, un progetto che sembra una cosa diventa un'altra per il calcio stesso. Alla fine non ero così a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca".