Motivi tattici e leadership: l'importanza del recupero di capitan Calabria

Se n'è parlato poco, ma l'assenza di Davide Calabria si è sentita parecchio nella scorse settimane: il terzino rossonero si era infortunato ad inizio ottobre contro l'Empoli quando ha riportato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio brutto che ha chiuso con largo anticipo il suo 2022.

RITORNO IN CAMPO - Ora il peggio è alle spalle, il capitano milanista è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi corre verso il ritorno in campo tra una settimana contro la Salernitana (giocherà già oggi un pezzo di partita contro il PSV). L'importanza di Calabria nel Milan di Pioli viene spesso sottovalutata: innanzitutto, con il suo rientro, Pierre Kalulu non dovrà più giocare a destra, ma potrà tornare al centro della difesa al fianco di Fikayo Tomori, riunendo così la coppia che è stata decisiva per la conquista dello scudetto della scorsa stagione.

SPINTA A DESTRA - Oltre al capitano rossonero, ci sarà il ritorno in campo anche di Alexis Saelemakers: con il loro recupero, il Diavolo non atteccherà più quasi esclusivamente a sinistra, ma avrà maggiore spinta anche sulla corsia di destra. In questo modo, Theo Hernandez e Rafael Leao potranno esprimersi meglio e tutto la squadra sarà meno prevedibile. A questi aspetti tattici, si aggiunge poi anche il fatto che ormai Calabria è uno dei senatori e dei leader del Milan di Pioli.