Nkunku al Milan per 40 milioni di euro: rossoneri al lavoro anche per il prestito di Dovbyk e Akanji in difesa
È fatta per Christopher Nkunku al Milan. Proprio in questi minuti la dirigenza rossonera ha raggiunto un accordo per il trasferimento in Serie A dell'attaccante francese, che lascerà il Chelsea a titolo definitivo per 40 milioni di euro. Nonostante questo importante colpo, il Milan proverà a rinforzarsi ulteriormente.
Infatti, resta viva la pista che porterebbe ad Artem Dovbyk in prestito, c'è la volontà di trattare da parte della Roma che considera l'ucraino in uscita. Anche in difesa la dirigenza rossonera non vuole restare ferma, anzi. Nelle ultime ore si è fatto importante il nome del centrale del Manchester City, Manuel Akanji già contattato dal club rossonero. Come per Nkunku, anche qui si parlerebbe di un'operazione a titolo definitivo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan