Non solo grandi parate: Maignan, il portiere cha sa fare tutto (e lo fa molto bene)

CON LE MANI E CON I PIEDI - Difficile dire se sia il miglior portiere in circolazione, ma certamente non si può negare che sia uno dei più completi. Il francese è il prototipo perfetto dell'estremo difensore moderno visto che è abile sia con le mani che con i piedi: la parata di qualche giorno fa con la Francia contro l'Irlanda ha fatto il giro del mondo, così come sono stati decisivi alcuni suoi interventi l'anno scorso per la conquista dello scudetto (i più belli e importanti sono stati certamenti quelli su Calhanoglu nel derby e su Cabral contro la Fiorentina). Maignan è poi abilissimo anche con i piedi visto che con lui in campo il Milan ha praticamente un regista in più: Mike è bravo nel gioco corto e anche in quello lungo, fondamentale per superare il primo pressing avversario (basti pensare all'assist per Leao nella scorsa stagione contro la Sampdoria a San Siro).

PERSONALITA' E SICUREZZA - A queste doti tecniche, si aggiunge poi la sua enorme personalità: in poco tempo, il francese è diventato infatti un leader indiscusso dello spogliatoio rossonero. Nei mesi in cui è stato infortunato, la sua assenza si è sentita tantissimo e non è un caso che proprio in quel periodo tutto il Milan ha perso sicurezza, quella sicurezza che Maignan dà ai suoi compagni di squadra quando è in campo. In questo finale di stagione, in cui il Diavolo si gioca obiettivi importanti tra Italia ed Europa, avere tra i pali uno come Mike è fondamentale perchè è un portiere che sa fare tutto e lo sa fare molto bene.