Non solo Koulierakis e Pellegrino: il Milan sta valutando diversi profili per il nuovo difensore centrale

Le amichevoli estive hanno destato qualche preoccupazione in più del previsto per quanto riguarda la tenuta difensiva del Milan: è vero che i risultati e lo score di luglio e agosto non contano e che c'è ovviamente da oliare alcuni meccanismi dovuti al cambio di modulo con diversi nuovi acquisti, ma le ultime due settimane di calciomercato dovranno per forza di cose portare a Pioli una nuova pedina per la retroguardia.

Nelle ultime ore si è fatto strada il nome Marco Pellegrino, difensore classe 2002 del Platense; la prima richiesta del club argentino è di 8 milioni per il cartellino del suo giocatore: l'italo-argentino, dunque, non ha una clausola rescissoria; il Milan, però, punterebbe ad un esborso più basso. Si punta ad abbassare le richieste anche per Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco, per il quale non s'intende - al momento - sborsare i 10 milioni di euro più bonus chiesti dai greci.

Gli altri nomi

I rossoneri sono a caccia di un difensore in questo finale di mercato e stanno sondando 3-4 nomi: quello dell'italo-argentino, così come quello del greco, rientrano tra questi; entrambi molto allo scout milanista che sta valutando chi e come acquistare. Ciò che è certo, comunque, è che un difensore arriverà: Tomori e Thiaw saranno la coppia centrale titolare, Kjaer, al netto delle sue condizioni fisiche, la prima alternativa, con Kalulu a fare la spola tra fascia e centrale. Ne manca uno e arriverà.