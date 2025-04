Nuovo ds Milan, Paratici è più vicino. Sogno Guardiola per la panchina, De Zerbi pista più percorribile

Dopo settimane di casting, sono giorni, forse ore, decisivi per il Milan che sembra aver fatto la sua scelta su chi sarà il nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi: nella giornata di ieri, c'è infatti stato a Londra un vertice cruciale tra l'ad Giorgio Furlani, il numero uno di RedBird e proprietario del Diavolo Gerry Cardinale e Fabio Paratici, ex ds di Juventus e Tottenham, per pianificare la prossima stagione e ridisegnare l’organigramma della società milanista.

PARATICI NON HA ANCORA FIRMATO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che per ora Paratici non ha firmato nessun contratto, sono in agenda altri incontri e in generale il club rossonero ha preso tempo per riflettere sull’opportunità di ingaggiarlo. L'ex dirigente bianconero è in pole, ma per ora non è stato chiuso un accordo definitivo. Il Milan, però, non dovrà tergiversare troppo perchè non è l'unica società che lo vuole visto che l’uomo mercato italiano ha sul piatto l’opportunità di continuare a lavorare per il Tottenham di cui ora è consulente e può contare anche su un altro paio di offerte dall’estero.

DE ZERBI E GUARDIOLA - Durante il vertice di ieri a Londra, si è parlato ovviamente anche del futuro della panchina del Milan visto che a fine stagione Sergio Conceiçao saluterà sicuramente anche se dovesse vincere la Coppa Italia. Nelle idee di Paratici ci sarebbe Roberto De Zerbi, cresciuto nel vivaio del Diavolo, profeta di un calcio spettacolare e con esperienza internazionale, ma ci sarebbe anche quello di Pep Guardiola, che però per ora è solo una suggestione e un sogno, in futuro chissà.