Obiettivo riscatto: Gimenez chiamato a ricucire con Allegri e convincere il Milan

Questa pausa per le Nazionali può trasformarsi in un crocevia fondamentale per la stagione di Santiago Gimenez. Una volta rientrato dagli impegni con il Messico (vs Giappone 07/09, vs Corea del Sud 10/09), il Bebote avrà una doppia sfida da affrontare dopo tutte le voci che si sono susseguite sul suo futuro nell'appena conclusosi calciomercato: rafforzare e creare (per non dire addirittura ricucire) il rapporto con Max Allegri e dimostrare sul campo di meritarsi la maglia rossonera.

Il rapporto tra l'ex Feyenoord e il tecnco livornese non è infatti mai stato dei migliori, non tanto a livello professionale ma tecnico, visto che fin da subito è circolata e si è rinforzata la convinzione secondo la quale Gimenez non fosse l'attaccante allegriano per eccellenza. Non a caso il Milan è andato alla ricerca di un nuovo numero 9 in questo calciomercato, influenzando e non poco le prestazioni del Bebote, fino a questo momento piuttosto deludenti.

Alla fine non se n'è fatto più nulla, con Gimenez che è rimasto a Milano con una convinzione, cambiare passo per ritaglairsi un futuro stabile in rossonero. Il primo a volere e sperare in questa cosa è il Milan, che solo 6 mesi fa ha investito tanto sul classe 2001 e per questo motivo non ha alcuna intenzione di svalutare un patrimonio tecnico ed economico importante.

Allo stesso tempo, però, c'è da dire che le aspettative erano altre, visto che Allegri gli chiede disponibilità ma soprattutto sacrificio e continuità sotto porta, elementi che fino ad ora sono emersi soltanto a sprazzi.

Il ritorno dalla Nazionale può dunque rappresentare l'occasione giusta per Gimenez di mettere tutto da parte e ripartire. Il 7 rossonero dovrà dimostrare di saper mettere da parte le ventuali incompresioni, trovare sintonia con l'allenatore e cominciare seriamente ad incidere sin campo. I prossimi impegni in campionato, fitti e di alto livello (vs Bologna, vs Juventus, vs Udinese, vs Napoli) offriranno a lui la chanche di mostrare carattere e fame, qualità imprescindibili per chi vuole essere al centro del nuovo progetto rossonero.

Il messaggio è dunque chiaro: la palla ora passa a Gimenez, che non deve fare altro che comiciare ad insaccarla in rete, così da mettersi alle spalle tutto e di conquistare una volta e per tutte il Milan.