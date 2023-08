Okafor: "Spero di vincere subito lo scudetto, odio perdere. Il Milan mi ha voluto molto"

Noah Okafor ancora non ha esordito con la maglia del Milan ma presto lo farà. Ed è stato lui stesso a confermarlo nell'intervista che la Gazzetta dello Sport gli ha fatto direttamente da Los Angeles: "Sto bene, sono stato fuori nelle ultime settimane ma dalla prossima sarò in gruppo". Nella chiacchierata con la rosea il centravanti elvetico si apre a 360 gradi: dalla trattativa con il Milan, agli obiettivi con i rossoneri fino a qualche racconto delle sue origini. Curiosità: oggi è anche la festa nazionale svizzera.

Voglia di Milan

Okafor è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Milan da più di una settimana e ha raggiunto i suoi compagni negli Stati Uniti: "C’è una grande atmosfera, la squadra è fantastica e con l’allenatore va benissimo. Ho firmato da poco per il Milan ma sono molto felice e davvero fiducioso per il futuro". Una trattativa-lampo anche se l'ex Salisburgo era stato già cercato in precedenza dai rossoneri: "Il Milan è rimasto in contatto con me per 6-9 mesi, contatti che nelle ultime due settimane sono diventati più intensi. Hanno visto che stavo bene, poi tutto è stato fatto in tre-quattro giorni e... eccomi qui. La scelta? Il Milan mi ha voluto molto. In autunno ho giocato contro il Milan in Champions e da allora siamo rimasti in contatto. E’ chiaro che avevo altre offerte ma per me è stato sempre tutto chiaro. I tifosi, lo stadio di San Siro, tutto: è un nuovo passo per la mia crescita". Già, la sfida in Champions e un gol bellissimo segnato facendo impazzire Kalulu e depositando il pallone sotto le gambe di Maignan: "Mike mi ha detto che è stata fortuna perché il pallone è passato tra le sue gambe ma sul dribbling a Kalulu non si discute, l’ho cercato. E poi... un gol è sempre un gol"

Intrecci con Rafa

Tra i suoi nuovi compagni anche Rafael Leao con cui condivide anche la zona di campo, di cui ha ereditato il numero e di cui è amico già prima del suo arrivo in rossonero. Questo il commento sul portoghese: "Io e Rafa siamo come gemelli: entrambi dribbliamo molto bene, siamo giovani, abbiamo lo stesso humor. Ci siamo parlati per la prima volta dopo una partita tra Svizzera e Portogallo, poi ci siamo scambiati messaggi dopo la doppia sfida in Champions e siamo stati avversari anche al Mondiale. Abbiamo un bel rapporto, non vedo l’ora di giocare con lui". E ora anche il 17 sulle spalle: "Il 7 è il mio numero preferito, infatti a Salisburgo avevo il 77. Qui il 7 era preso da Adli, allora ho scelto il 17, che è il vecchio numero di Rafa. Mi piace". Ma la domanda che si fanno i tifosi del Milan rimane una: dove giocherà Okafor? Il diretto interessato risponde: "Posso giocare a sinistra, a destra e da attaccante al centro. Sono flessibile. Devo adattarmi a un nuovo Paese, con una nuova tattica e nuove squadre ma ci sono già passato con il Salisburgo. Cerco di essere aperto con i compagni e lo staff". E infine gli obiettivi che sono già chiarissimi: "Scudetto? Sì, anche perché un calciatore che non vuole vincere... non è un calciatore. Abbiamo una squadra forte e io spero di vincere la Serie A subito. Per farlo serve sempre energia, a volte si perdono delle partite ma dalle sconfitte si impara. E poi io odio perdere"