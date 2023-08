Ore decisive per De Ketelaere: è ai dettagli con l'Atalanta... allenandosi a Milanello

Sono ore decisive per il trasferimento di Charles De Ketelaere all'Atalanta. Il Milan e il club bergamasco sono già d'accordo da giorni sulle cifre: 3 milioni di euro per il prestito oneroso, 23 milioni per il riscatto più 4 di bonus relativi a prestazioni personali e successi di squadra e 10% sull'eventuale futura rivendita.

Tocca a CDK

Ciò che manca è il sì definitivo del giocatore belga, il quale, comunque, sembra orientato ad accettare la corte di Gasperini, come testimoniato e confermato dall'incontro di oggi tra il suo entourage e la dirigenza della Dea, in modo da definire ancora alcuni dettagli relativi al contratto del calciatore, anche se grossomodo le cifre saranno simili rispetto a quelle attuali.



A Milanello

In attesa di capire cosa succederà nel suo prossimo futuro, anche questa mattina Charles De Ketelaere si è allenato con la squadra a Milanello nella sgambata che precede l'amichevole di questa sera contro il Monza. Allenamento, comunque, molto blando: una sorta di rifinitura in vista del match di domani che sarà appannaggio di chi non scenderà in campo contro i brianzoli stasera. È possibile, comunque, che De Ketelaere non sia più a disposizione di Pioli... né per oggi né per domani. A breve aggiornamenti.