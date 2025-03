Paratici avvistato a Milano: ma Furlani ha altri due colloqui in programma

Il primo pomeriggio di ieri è stato parzialmente movimentato dalla notizia della presenza di Fabio Paratici a Milano (leggi qui). Il dirigente sportivo è stato avvistato a Palazzo Parigi che, fin dai tempi della Juventus, come ricorda stamattina Tuttosport, è un suo quartier generale. Nulla a che vedere direttamente con l'eventualità di assunzione al Milan come direttore sportivo: l'incontro con l'amministratore delegato Giorgio Furlani c'era già stato in precedenza.

Paratici a Milano

Fabio Paratici, che a giugno terminerà il suo periodo di squalifica, è pronto a tornare in campo dopo le esperienze con Juventus e Tottenham (che non sembra intenzionato a ricontattarlo). Il dirigente italiano è il candidato numero uno sulla lista di Giorgio Furlani per il ruolo vacante di direttore sportivo rossonero nella prossima stagione. In particolare l'amministratore delegato ha già avuto modo durante la sosta di incontrare Paratici e di farsi un'idea sul suo profilo. La scelta non è imminente e al momento si possono fare solo supposizioni. Una di queste è sul profilo di allenatore che potrebbe sbarcare a Milano se Paratici venisse messo sotto contratto dal club rossonero: Antonio Conte e Massimiliano Allegri sarebbero in pole. Ma anche Roberto De Zerbi, il cui agente è stato incontrato ieri a pranzo proprio dall'ex dirigente bianconero a Palazzo Parigi.

Due colloqui in programma

Come detto, però, la scelta di Furlani non è imminente. L'amministratore delegato rossonero non vuole prendere decisioni precipitose o poco ponderate, convinto di voler valutare approfonditamente tutti i profili sul suo tavolo. Dopo Paratici, infatti, sono previsti almeno altri due colloqui nei prossimi giorni, come ribadisce Tuttosport. Uno con Igli Tare, fermo da un paio d'anni dopo 15 stagioni con la Lazio, e l'altro è Tony D'Amico, attualmente all'Atalanta. Sono stati evidenziati anche alcuni nomi stranieri, specialmente tedeschi, ma al momento risultano come candidati di secondo piano rispetto ai tre di scuola italiana. In questo momento Furlani si prende tutto il tempo, anche per non creare un clima di eccessive chiacchiere intorno all'ambiente con la squadra che deve giocarsi tanto in questo finale di stagione.