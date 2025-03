Paratici e Allegri di nuovo insieme per la riscossa rossonera

vedi letture

Alla Juventus hanno vinto tanto insieme, anzi, tantissimo, e l'hanno continuato a fare anche quando le loro strade si sono separate nel 2019. Fabio Paratici lo ha fatto con Maurizio Sarri prima ed Andrea Pirlo poi in panchina, mentre Massimiliano Allegri la scorsa stagione con quella tanto discussa Coppa Italia "della discordia".

Puntare su di loro significherebbe tornare a dare credibilità ad un progetto che in questa stagione l'ha un po' persa, ma soprattutto affidarsi a due figure che oltre a conoscere molto bene il campionato italiano, hanno una voglia di rivalsa e di mettersi in gioco fuori dal comune. E quale migliore occasione se non in un grande club come il Milan?

GARANZIA

Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di Fabio Paratici come un profilo che piace molto all'ex manager del fondo Elliot Giorgio Furlani. L'ex Juventus convince per la sua profonda conoscenza del mercato, anche perché sa come si fanno a costruire gruppi vincenti, ed in bianconero l'ha ampiamente dimostrato. Poi l'esperienza in Inghilterra, al Tottenham, l'ha fortemente arricchito, e questo potrebbe risultare essere un vantaggio per un Milan che l'anno prossimo avrà bisogno di garanzie. Basta scommesse.

ALLEGRI COME ALLENATORE

Dietro il licenziamento di Max Allegri dalla Juventus nel 2019 c'è anche lo zampino di Fabio Paratici, motivo per il quale è inevitabile un'iniziale freddezza tra i due, anche se sono tornati a lavorare insieme nel 2021, quando l'allenatore toscano ha in più occasioni visitato Londra, non solo per migliorare nella lingua inglese ma anche per studiare colleghi e vedere alcune partite di Premier League.

Insomma, il rapporto si è ricomposto, con il Milan che non potrebbe prendere scelta migliore se non quella di andare a puntare su questo binomio per far ripartire la propria riscossa. Oltre a Fabio Paratici, poi, Allegri avrebbe come "sponsor" anche Ibrahimovic, Moncada e lo stesso Furlani, che lo stimano molto. Ma in effetti non potrebbe essere altrimenti, anche perché stiamo parlando dell'allenatore con più campionati in bacheca.