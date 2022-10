Pioli a DAZN: "Oggi siamo stati squadra, vittoria meritata. CDK a destra? Lo vedo meglio in mezzo"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha commentato così la vittoria contro la Juventus ai microfoni di DAZN:

Su Tomori: "Ha uno spirito e una passione incredibile. Guardate come esulta anche quando segna lui. E' un grande".

Sulla partita: "E' stata una partita con una grande intensità. Nei primi 20' abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo e quindi abbiamo concesso qualche ripartenza alla Juve. Le rincorse e i sacrifici fanno parte della partite. Leao deve fare l'ultimo step in fase di non possesso palla. Il rientro che ha fatto nella ripresa significa che era dentro la partita".

Sul gruppo: "Siamo stati squadra. A Londra ci siamo disuniti, abbiamo commesso troppi errori. Oggi siamo stati più squadra, dobbiamo fare così in tutte le gare".

Sulle scelte di formazione: "Diaz aveva già giocato a destra. Volevo un po' di sostanza e fisicità in mezzo e più uno contro uno sugli esterni con Diaz e Leao. Ha funzionato, abbiamo tenuto bene il campo".

Su De Ketelaere a destra: "In questo momento di carenza di giocatori a desta Charles può farlo a destra, oggi è entrato bene. Però per me a destra non si esaltano le sue qualità. Diaz può farlo meglio l'esterno a destra, mentre De Ketelaere secondo me fa meglio dentro al campo".

Sul pressing: "Nel primo tempo le due squadre hanno giocato con grande intensità e quindi ci sta di fare più errori. A Londra abbiamo commesso troppi errori. Oggi abbiamo messo grande energia, complimenti ai ragazzi che hanno meritato questa vittoria".

Su Diaz: "E' un grande. Come tutti vuole sempre giocare, deve essere bravo a sfruttare tutte le occasioni come sta facendo. So che non è felicissimo delle mie scelte, ma è stato sempre molto disponibile".