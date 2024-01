Pioli a Mediaset: "La priorità era anche preservare chi ha giocato di più. Contento dei più giovani"

Stefano Pioli è intervenuto a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari e ha rilasciato queste parole:

Sui tanti giovani in campo: "Non è andata oltre le aspettative. Siamo partiti un po' frenati, qualche ragazzo era un po' emozionato, ma dopo il gol ci siamo sciolti. Sono contento delle loro prestazioni. I giovani sono cambiati, ora èpiù facile allenare i più esperti. I loro atteggiamenti fanno ben sperare, il settore giovanile ha fatto un grande lavoro".

Ancora sui giovani: "Possono stare con noi, quindi non saranno più considerati solo delle opzioni in caso di emergenza, ma delle alternative. Volevamo questa vittoria e abbiamo affrontato questa partita nel modo giusto".

Sulla Coppa Italia: "Ci teniamo. Stasera la priorità erano due, cioè preservare chi ha giocato di più e mettere in campo una squadra vogliosa di vincere. Ci vogliamo provare, la Coppa Italia è un nostro obiettivo, così come l'Europa League".

Sulle scelte: "Lucida follia o rischia tutto? Rischia tutto assolutamente no. Ho fatto delle scelte lucide per il nostro momento e per come ho visto i ragazzi. La priorità era preservare certi giocatori: Loftus-Cheek e Bartesaghi hanno avuto la febbre, Kjaer non può giocare tre partite di fila, Leao arrivava da un infortunio. I ragazzi hanno dimostrato di meritare questa chance".

Su Jovic: "Lui ha grandi qualità, deve crederci ancora di più. E' arrivato che non era in condizione, ora sta bene fisicamente e mentalmente, deve insistere e continuare con queste ambizioni e motivazioni".