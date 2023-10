Pioli e Allegri pieni di cerotti, ma lo spartito dovrebbe restare il solito. Che Milan-Juve attendersi

vedi letture

Dopo i tanti anni dominati dalla Juventus, nelle ultime stagioni la sfida tra la squadra di Stefano Pioli e quella bianconera è stata a forti tinte rossonere; che fosse San Siro o Allianz Stadium, il Milan è spesso riuscito ad avere la meglio sulla formazione di Allegri, anche - e soprattutto - grazie a varianti tattiche e a individualità che hanno creato un gap abbastanza evidente sul campo nello scontro diretto.

Diverse assenze

Nel campionato in corso, la sfida arriva in un momento particolare: c'è appena stata la sosta nazionali, il Milan dopo la Juventus è atteso dalla doppia trasferta a Parigi contro il PSG e al "Maradona" per il Napoli, mentre i bianconeri non avranno alcun impegno europeo, anche se dovranno fare i conti con qualche infortunio (Danilo su tutti) che faranno il paio con le assenze per squalifica tra i rossoneri di Maignan e Theo Hernandez e i recuperi dai rispettivi acciacchi di Krunic e Kalulu; in casa rossonera, nel corso della settimana, le cose sono peggiorate, con gli infortuni di Chukwueze, che toglie una interessante alternativa a gara in corso, e di Sportiello, il sostituto designato di Maignan nella giornata in cui il francese sconterà la sua squalifica. Come, dunque, Pioli e Allegri prepareranno il match?

Il confronto tattico

La sensazione è che il Milan punti ad essere quello che siamo abituati a vedere: una squadra intensa, molto tecnica, con voglia di prendere in mano il pallino del gioco attraverso il possesso palla e di indirizzare la gara attraverso le giocate dei singoli, soprattutto di Leao e di Pulisic. Dall'altro lato del campo, la Juventus ha qualche punto interrogativo in più: la presenza di Chiesa, univo vero spacca-partite a disposizione di Allegri, potrà fare la differenza; senza Danilo, è probabile che i bianconeri stiano ancora più bassi per non mettere in difficoltà Rugani e Gatti sulla velocità, puntando tutto sulle ripartenze veloci. Un confronto consueto tra due squadre che si affronteranno, probabilmente, in maniera consueta: il Milan col gioco, la Juve difendendosi. Assenze permettendo.