Pioli recupera pezzi importanti: ecco Calabria e Dest in attesa di Theo (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 337 - Verso il PSV: Torna Calabria, occasione per Dest

Domani, alle 18.15, il Milan scenderà in campo al Philips Stadion di Eindoven per l'ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato, da disputare il 4 gennaio allo stadio "Arechi" contro la Salernitana; i rossoneri saranno oggi ospiti del PSV. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e su SkySport; sarà possibile seguirla anche con il live testuale su MilanNews.it.



In occasione del match, Stefano Pioli recupera alcuni pezzi importanti, tra i quali il capitano Davide Calabria e Sergino Dest, che nella gara di domani, molto probabilmente, verrà schierato come terzino sinistro. In attesa del rientro a pieno regime di Theo Hernandez, l'allenatore rossonero punta molto sulla leadership di Calabria e sulle qualità tecniche del terzino statunitense. Nel podcast odierno parliamo di quelle che potrebbero essere le scelte di Pioli. Buon ascolto!