PODCAST MN - Milan, svelata la vera strategia per l'attacco. Gli aggiornamenti su Giroud

La strategia del Milan per l’attacco è venuta a galla. Se prima, con la Champions più vicina, si ipotizzava ad un possibile grande colpo con dispendio economico, adesso sembra esserci stata la virata su profili a parametro zero per destinare le risorse verso altri lidi. Ecco perché il rinnovato interesse per Olivier Giroud del Chelsea, che era stato proposto al Milan anche a gennaio e nella sessione estiva del calciomercato, è una pista da seguire con grande attenzione. Il risanamento dei conti milanisti, che ad ottobre saranno oggetto di discussione del Settlement Agreement con l’Uefa, limita gli investimenti di una certa portata e così la pista Vlahovic, che è stato seguito a lungo, decade per somma logica visto che la Fiorentina non ha intenzione di fare sconti sul cartellino del serbo che, tuttavia, era uno dei profili sui quali – con conti più floridi – la proprietà avrebbe preferito investire a livello di età, potenziale e sviluppo. Adli del Tolosa è un’opzione integrativa al reparto offensivo, visto che la batteria dei trequartisti andrà rimpolpata, soprattutto a destra dove Castillejo è segnalato in uscita.

